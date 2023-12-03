Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi

Bursa’da Ahmet Burak Demir, eczacı kalfası Serdar Ergun ile ev arkadaşı Murat Kutlu'yu tabancayla vurarak öldürdü. Kutlu’nun balta ile vücudundan ayırdığı başını buzdolabında günlerce sakladı. Sanığın iki cinayetten ayrı ayrı yargılandığı davanın duruşmasına Kutlu’nun annesi Nargüzel ve kardeşi Kurtuluş Kutlu da katıldı. Kutlu'nun ailesi cinayet detaylarını ilk kez burada öğrendi.

Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi - 1

Eczacı kalfası Serdar Ergun ile ev arkadaşı Murat Kutlu cinayetlerinin duruşmasında, oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü öğrenen anne Nargüzel Kutlu felç oldu, maktulün kardeşi Kurtuluş Kutlu ise kalp krizi geçirdi.

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Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi - 2

Duruşma gününe kadar, oğlunun tabanca ile vurularak öldürüldüğünü bildiğini söyleyen Nargüzel Kutlu, "Mahkemede, Murat'ımın nasıl öldürüldüğünü öğrenince yıkıldım. Yavrumun tek oğlu vardı. O da babasının nasıl öldüğünü bilmiyor.” dedi.

Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi - 3

HER İKİ CİNAYET İÇİN AYRI DAVA AÇILDI

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Burak Demir hakkında, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmek suçundan, her 2 maktul için ayrı dava açıldı.

Demir hakkında Ergun ve Kutlu’yu öldürdüğü gerekçesiyle birer kez olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Murat Kutlu'nun köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle de Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1200 TL ceza istendi. Demir hakkında, ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı.

Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi - 4

‘KAFASINI BUZDOLABINA, VÜCUDUNU DA BALKONA KOYDUM’

Ahmet Burak Demir’in Murat Kutlu cinayetine ilişkin yargılanmasına geçen hafta başlandı. Demir, duruşmaya, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Taraf avukatları ile maktul Murat Kutlu’nun annesi Nargüzel Kutlu ile kardeşi şikayetçi Kurtuluş Kutlu da duruşma salonunda hazır bulundu.

Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi - 5

Kendisini cinayete berber Ersin K.’nin azmettirdiğini öne süren Ahmet Burak Demir, cinayet sırasında Ersin K.'nin yanında bulunduğunu ve silahı kendisine onun verdiğini söyledi.

Duruşmada Demir, “Ersin ile Murat arkadaştı. Araları bozuktu. Aralarında husumet meydana geldi ve hasım oldular. Bir gün öncesinde dükkanında konuştuğumuz Ersin bana, Murat’ı öldüreceğini söyledi. Ersin, benim de Murat ile husumetli olduğumu biliyordu. Silahı bana Ersin K. verdi, ‘Silahı al, Murat’ı öldür’ dedi.” diye konuştu.

Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi - 6

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP HASTANEYE KALDIRILDILAR

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve 10 yıldır tedavi gördüğünü belirten Demir, beraatini talep etti.

Murat Kutlu’nun cesedinin parçalandığını ve başının kesilerek buzdolabında saklandığını duruşma salonunda öğrenen anne Nargüzel Kutlu ile kardeş Kurtuluş Kutlu, mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi.

Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi - 7

Anne ile oğlu hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, Nargüzel Kutlu duruşmadan 3 gün sonra bir kez daha rahatsızlandı. F

elç geçirdiği belirlenen anne, eve çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Durumu öğrenince kalp krizi geçiren oğlu Kurtuluş Kutlu da aynı hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi - 8

‘OĞLUMUN PARÇALANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ MAHKEMEDE ÖĞRENDİM’

Oğlunun cesedinin parçalandığını öğrendiğinde psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Nargüzel Kutlu, “Allah hiçbir anne babaya acı göstermesin. Gecem gündüzüme, gündüzüm geceme karıştı. Mahkemeye gittim, mahkemede vahşice parça parça edildiğini duyunca fenalık geçirdim. Kendimi dışarı attım ve ondan 3 gün sonra eve geldim ve felç geçirdim. Oğlumun parçalanarak öldürüldüğünü daha önce bilmiyordum. Mahkemede öğrendim. Psikiyatri ilaçları kullansam bile uyuyamıyorum.” dedi.

Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi - 9

Acılı anne oğlunun para için öldürüldüğünü öne sürdü ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Ersin K.’nin de tutuklanmasını istedi. İkilinin oğlunu para için planlayarak öldürdüğünü söyleyen anne Ersin K.'nin bir gece tutuklanıp salınmasına tepki gösterdi.

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