Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi
Bursa’da Ahmet Burak Demir, eczacı kalfası Serdar Ergun ile ev arkadaşı Murat Kutlu'yu tabancayla vurarak öldürdü. Kutlu’nun balta ile vücudundan ayırdığı başını buzdolabında günlerce sakladı. Sanığın iki cinayetten ayrı ayrı yargılandığı davanın duruşmasına Kutlu’nun annesi Nargüzel ve kardeşi Kurtuluş Kutlu da katıldı. Kutlu'nun ailesi cinayet detaylarını ilk kez burada öğrendi.
Eczacı kalfası Serdar Ergun ile ev arkadaşı Murat Kutlu cinayetlerinin duruşmasında, oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü öğrenen anne Nargüzel Kutlu felç oldu, maktulün kardeşi Kurtuluş Kutlu ise kalp krizi geçirdi.