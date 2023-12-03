Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrendi: Anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi

HER İKİ CİNAYET İÇİN AYRI DAVA AÇILDI

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Burak Demir hakkında, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmek suçundan, her 2 maktul için ayrı dava açıldı.



Demir hakkında Ergun ve Kutlu’yu öldürdüğü gerekçesiyle birer kez olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Murat Kutlu'nun köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle de Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1200 TL ceza istendi. Demir hakkında, ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı.