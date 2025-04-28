OGM 105 personel alımı başvuruları 2025: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 105 personel alımı yapacağını açıkladı. OGM bünyesinde görev alacak 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere 105 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvuruda bulunacak olan adayların gözü başvuru tarihlerine ve şartlarına çevrildi. Peki, 2025 OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
2025 yılında OGM bünyesine personel alımı sürmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edecek 105 personel alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Genel müdürlüğe bağlı 7 şeflikte görev yapmak üzere psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli alınacak.