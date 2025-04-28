OGM 105 personel alımı başvuruları 2025: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

2025 yılında OGM bünyesine personel alımı sürmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edecek 105 personel alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Genel müdürlüğe bağlı 7 şeflikte görev yapmak üzere psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli alınacak.