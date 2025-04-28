OGM 105 personel alımı başvuruları 2025: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 105 personel alımı yapacağını açıkladı. OGM bünyesinde görev alacak 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere 105 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvuruda bulunacak olan adayların gözü başvuru tarihlerine ve şartlarına çevrildi. Peki, 2025 OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

OGM 105 personel alımı başvuruları 2025: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? - 1

2025 yılında OGM bünyesine personel alımı sürmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edecek 105 personel alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Genel müdürlüğe bağlı 7 şeflikte görev yapmak üzere psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli alınacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM 105 personel alımı başvuruları 2025: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? - 2

OGM 105 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet uygulamasında Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuru işlemleri 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

OGM 105 personel alımı başvuruları 2025: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? - 3

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar, 2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre psikomotor testine girmeye hak kazanacak. Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER