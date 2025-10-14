OGM 262 işçi alımı kura sonuç tarihi 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler kura tarihinde
OGM işçi alımı kura tarihiyle ilgili son bilgiler, başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 262 işçi alımı süreci binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler artık OGM işçi alımı kura sonuçları ve kura tarihine çevrildi. Kurada adı çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak. Peki, 2025 OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
