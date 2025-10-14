OGM 262 işçi alımı kura sonuç tarihi 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler kura tarihinde

OGM işçi alımı kura tarihiyle ilgili son bilgiler, başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 262 işçi alımı süreci binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler artık OGM işçi alımı kura sonuçları ve kura tarihine çevrildi. Kurada adı çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak. Peki, 2025 OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 262 sürekli işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yaptı ve şimdi “OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 OGM işçi alımı sürecine dair ayrıntılar, kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı hakkında merak edilenler.

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından alımı yapılacak 262 işçi alımı sonuçları için kura tarihi merak ediliyor.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak

KURA ÇEKİMİYLE BELİRLENECEK

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 2 ay olacak. Aday işçilerin idarede uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacak.

Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapanların sözlü ve uygulamalı sınavı bölge müdürlükleri merkezinin yer aldığı ilde gerçekleştirilecek. İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, noter kurasıyla sınav yeri ve tarihi ilgili bölge müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvurabilecek. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

