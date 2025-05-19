OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları 2025: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı içerisinde toplam 3477 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurmasının ardından başvuru süreci 28 Mart'ta tamamlandı. Doğaya katkıda bulunmak isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat olan bu alım süreci, çeşitli unvan ve kadroları kapsıyor. Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adayların belirlenmesi için değerlendirme süreci devam ediyor. Peki, OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı içerisinde 3.477 kadro için personel alımı yayımlayan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçları duyuracak. OGM tarafından yayımlanacak olan duyuru sonrasında adaylar, Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alınacak. Tercih sonuçları, KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açıklanacak. Peki, 2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?