OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçlarında son durum, başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı içerisinde toplam 3.477 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurmasının ardından başvuru süreci 28 Mart'ta tamamlandı. Doğaya katkıda bulunmak isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat olan bu alım süreci, çeşitli unvan ve kadroları kapsıyor. Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adayların belirlenmesi için değerlendirme süreci devam ediyor. Peki, OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılı içerisinde 3.477 kadro için personel alımı yayımlayan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçları duyuracak. OGM tarafından yayımlanacak olan duyuru sonrasında adaylar, Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alınacak. Tercih sonuçları, KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açıklanacak. Peki, 2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru 28 Mart'ta tamamlandı.

OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının mayıs ayının son haftası veya haziran ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.

OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV UYGULANMAYACAK

Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.

Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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