OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçlarında son durum, başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı içerisinde toplam 3.477 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurmasının ardından başvuru süreci 28 Mart'ta tamamlandı. Doğaya katkıda bulunmak isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat olan bu alım süreci, çeşitli unvan ve kadroları kapsıyor. Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adayların belirlenmesi için değerlendirme süreci devam ediyor. Peki, OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı içerisinde 3.477 kadro için personel alımı yayımlayan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçları duyuracak. OGM tarafından yayımlanacak olan duyuru sonrasında adaylar, Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alınacak. Tercih sonuçları, KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açıklanacak. Peki, 2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?