OGM 3.477 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM şoför ve temizlik personeli alımı sonuçları ve evrak teslim tarihi
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından istihdam edilecek 3.477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. OGM, 2.674 adet destek personeli (Şoför – Operatör) ve 803 adet destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) alımı için değerlendirme işlemlerini tamamladı. 28 Mart'ta başvuruların tamamlanmasının ardından personel alımı için sonuç ilanının yayımlanmasını bekleyen adaylar, "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Kazanan adaylar için ise evrak teslim tarihi ve istenen belgeler belli oldu. İşte 2025 OGM 3.477 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı.
Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 2.674 (iki bin altı yüz yetmiş dört) adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 (Sekiz yüz üç) adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 (üç bin dört yüz yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personeli alım ilanı yayınlamıştır.