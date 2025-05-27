OGM 3.477 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM şoför ve temizlik personeli alımı sonuçları ve evrak teslim tarihi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından istihdam edilecek 3.477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. OGM, 2.674 adet destek personeli (Şoför – Operatör) ve 803 adet destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) alımı için değerlendirme işlemlerini tamamladı. 28 Mart'ta başvuruların tamamlanmasının ardından personel alımı için sonuç ilanının yayımlanmasını bekleyen adaylar, "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Kazanan adaylar için ise evrak teslim tarihi ve istenen belgeler belli oldu. İşte 2025 OGM 3.477 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı.

OGM 3.477 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM şoför ve temizlik personeli alımı sonuçları ve evrak teslim tarihi - 1

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere  “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 2.674 (iki bin altı yüz yetmiş dört) adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 (Sekiz yüz üç) adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 (üç bin dört yüz yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personeli alım ilanı yayınlamıştır.

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OGM 3.477 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM şoför ve temizlik personeli alımı sonuçları ve evrak teslim tarihi - 2

OGM 3.477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

OGM personel alımı sonuçları 2024 yılı Ortaöğretim KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda elde edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi tarafından yerleştirme işlemi yapılmış olup adaylar sonuçlarını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

OGM 3.477 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM şoför ve temizlik personeli alımı sonuçları ve evrak teslim tarihi - 3

İŞE ALIM EVRAK TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, 2 Haziran 2025-25 Haziran 2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri yerleştirilmeye hak kazandıkları Orman Bölge Müdürlüklerinin Personel Şube Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların son evrak teslim tarihinden sonra yapacakları başvurular ile e-mail, posta vb. şekilde gönderilen yerleştirme işlemine esas evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yerleştirilmeye hak kazanan ve yerleştirmeye esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak personel@ogm.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

OGM 3.477 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM şoför ve temizlik personeli alımı sonuçları ve evrak teslim tarihi - 4

KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Sözleşmeli Destek Personel (Şoför) Olarak Yerleştirilmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1. Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)

4. Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.)

5. 08.03.2025 tarihinde ilan edilen 2025 yılı 3477 adet Sözleşmeli Destek Personel Alım İlanının “Genel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için e-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

6. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.)

7. B Sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi (Belgenin aslının yanlarında olması gerekmektedir.)

8. Psikoteknik Belgesi

9. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu (Şoför olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenilmektedir.)

OGM 3.477 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2025: OGM şoför ve temizlik personeli alımı sonuçları ve evrak teslim tarihi - 5

Sözleşmeli Destek Personel (Temizlik Görevlisi) Olarak Yerleştirilmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1. Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

2. Ek-2 Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi (Belirtilen yere İsim- Soy isim ve T.C. kimlik numarası yazılmak suretiyle imzalanması gerekmektedir.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)

5. Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.)

6. 08.03.2025 tarihinde ilan edilen 2025 yılı 3477 adet Sözleşmeli Destek Personel Alım İlanının “Genel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için e-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

7. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.)

8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu

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