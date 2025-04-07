OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? Ogm.gov.tr sorgulama ekranı
OGM 3.477 sözleşmeli destek personel alımı sonuçları için gözler ogm.gov.tr adresine çevrildi. Şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri gibi kadrolara başvuru yapan adaylar sonuçlara odaklandı. OGM sözleşmeli destek personeli sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Başvuru işlemleri 28 Mart’ta sona ererken değerlendirme süreci başladı. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların işlemleri değerlendirmeye alınmayacak. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar belirlenen süre içerisinde belgeleri teslim edecek. Peki OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı?
Orman Genel Müdürlüğü geçtiğimiz haftada geçiçi işçi alımı kura sonuçlarını erişime açtı. Sözleşmeli destek personeli başvuru işlemleri de benzer tarihlerde başlarken adaylar sonuçlara odaklandı. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların yerleştirmeleri gerçekleştirilse dahi atama işlemleri iptal edilecek. İlan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralamasıyla yerleştirme yapılacak. Puanların eşit olması durumunda ise adayın diploma notu, mezuniyet tarihi, yaş gibi kriterlere bakılacak. Peki OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, sonuçlarda son durum…