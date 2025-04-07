OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? Ogm.gov.tr sorgulama ekranı

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Alım yapılacak her kadro için özel ve genel şartlar kılavuzda ayrıca belirtildi.



Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacak.



Atamadan sonra ortaya çıkan durumlarda atama işlemi iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bede yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.