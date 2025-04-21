OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ogm.gov.tr açıklandı mı? (OGM sonuç sorgulama ekranı)

Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksik kadroları güçlendirmek adına 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı yapıyor. Başvuru işlemleri 28 Mart’ta tamamlanırken müracaat eden adaylar ise sonuçlara odaklandı. Yerleşmeye hak kazanan adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. Adaylar doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Eşit puan olması durumunda ise diploma notu, mezuniyet tarihi, yaş gibi kriterler dikkate alınacak. Peki OGM sözleşmeli destek personeli sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin detaylar…

OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ogm.gov.tr açıklandı mı? (OGM sonuç sorgulama ekranı) - 1

OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları için nefesler tutuldu. Başvuru işlemlerinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçerken aday sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. OGM sözleşmeli destek personeli sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara duyurulmayacak. İnternet üzerinden sonuçlar erişime açıldıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim edecek. Belgeleri teslim etmeyen veya yanlış, yanıltıcı bilgi paylaşımında bulunanlar yerleştirme haklarını kaybedecek. Peki OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, OGM personel alımı sonuç sorgulama yöntemi…

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OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ogm.gov.tr açıklandı mı? (OGM sonuç sorgulama ekranı) - 2

OGM PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı değerlendirme işlemleri devam ediyor. Müracaat eden adayların şartları sağlayıp sağlamadığı tespit edilirken KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler yapılacak.

OGM personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ogm.gov.tr adresinden en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar duyurulması bekleniyor.

OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ogm.gov.tr açıklandı mı? (OGM sonuç sorgulama ekranı) - 3

OGM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ogm.gov.tr açıklandı mı? (OGM sonuç sorgulama ekranı) - 4

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

OGM personel alımında toplam 2 bin 674 şoför-operatör, 803 temizlik,servis,evrak, arşiv ve bakım işleri personeli alımı yapılacak. Diğer alımlar ise destek personeli kadrosuna gerçekleştirilecek.

OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ogm.gov.tr açıklandı mı? (OGM sonuç sorgulama ekranı) - 5

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak atamalar gerçekleştirecek. Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere yapılacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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