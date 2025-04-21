OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ogm.gov.tr açıklandı mı? (OGM sonuç sorgulama ekranı)
Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksik kadroları güçlendirmek adına 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı yapıyor. Başvuru işlemleri 28 Mart’ta tamamlanırken müracaat eden adaylar ise sonuçlara odaklandı. Yerleşmeye hak kazanan adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. Adaylar doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Eşit puan olması durumunda ise diploma notu, mezuniyet tarihi, yaş gibi kriterler dikkate alınacak. Peki OGM sözleşmeli destek personeli sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin detaylar…
OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları için nefesler tutuldu. Başvuru işlemlerinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçerken aday sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. OGM sözleşmeli destek personeli sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara duyurulmayacak. İnternet üzerinden sonuçlar erişime açıldıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim edecek. Belgeleri teslim etmeyen veya yanlış, yanıltıcı bilgi paylaşımında bulunanlar yerleştirme haklarını kaybedecek. Peki OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, OGM personel alımı sonuç sorgulama yöntemi…