OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ogm.gov.tr açıklandı mı? (OGM sonuç sorgulama ekranı)

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak atamalar gerçekleştirecek. Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere yapılacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak.



Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.