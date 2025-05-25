OGM 3 bin 455 personel alımında son durum: OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme sürecinde, KPSS puanı esas alınarak en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılacak. Eşit puan durumunda ise diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan ve yaşı büyük olan adaylara öncelik tanınacak.



OGM'nin resmi duyurularını takip etmek ve güncel bilgilere ulaşmak için www.ogm.gov.tr adresini ve Kariyer Kapısı platformunu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.