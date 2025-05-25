OGM 3 bin 455 personel alımında son durum: OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2025 yılı için duyurduğu 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları, 17-28 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri gibi çeşitli pozisyonlar için yapılan bu alımda, adaylar KPSS B Grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Peki, OGM 3 bin 455 personel alımında son durum ne? OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 477 personel alımına yönelik başvurular tamamlandı, gözler sonuç sürecine çevrildi. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra OGM personel alımı başvuru sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek.