OGM 3 bin 455 personel alımında son durum: OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2025 yılı için duyurduğu 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları, 17-28 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri gibi çeşitli pozisyonlar için yapılan bu alımda, adaylar KPSS B Grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Peki, OGM 3 bin 455 personel alımında son durum ne? OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM 3 bin 455 personel alımında son durum: OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 477 personel alımına yönelik başvurular tamamlandı, gözler sonuç sürecine çevrildi. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra  OGM personel alımı başvuru sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM 3 bin 455 personel alımında son durum: OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

OGM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM, başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Ancak, önceki personel alım süreçlerine bakıldığında, başvuruların tamamlanmasının ardından 4 ila 6 hafta içinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Bu doğrultuda, 3.477 kişilik personel alımına dair sonuçların Mayıs ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

OGM 3 bin 455 personel alımında son durum: OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Adaylar, başvuru sonuçlarını Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan www.ogm.gov.tr üzerinden veya Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla öğrenebilecekler. Sonuçlar, basılı veya e-posta yoluyla adaylara ayrıca bildirilmeyecek.

OGM 3 bin 455 personel alımında son durum: OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

OGM YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme sürecinde, KPSS puanı esas alınarak en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılacak. Eşit puan durumunda ise diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan ve yaşı büyük olan adaylara öncelik tanınacak.

OGM'nin resmi duyurularını takip etmek ve güncel bilgilere ulaşmak için www.ogm.gov.tr adresini ve Kariyer Kapısı platformunu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.

DAHA FAZLA GÖSTER