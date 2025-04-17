OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, OGM bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. 17-28 Mart tarihlerinde sözleşmeli destek personeli alımı için başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 OGM 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Alımı yapılacak temizlik görevlisi, servis, evrak, arşiv ve bakım İşleri, şoför ve operatör gibi kadrolara başvuran adaylar, gözlerini Orman Genel Müdürlüğü'nün sonuç sorgulama adresine çevirdi. Başvuru sonuçları kabul edilen adaylar KPSS B Grubu esas alınması suretiyle alınacak. Peki, 2025 OGM 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?