OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, OGM bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. 17-28 Mart tarihlerinde sözleşmeli destek personeli alımı için başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 OGM 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Alımı yapılacak temizlik görevlisi, servis, evrak, arşiv ve bakım İşleri, şoför ve operatör gibi kadrolara başvuran adaylar, gözlerini Orman Genel Müdürlüğü'nün sonuç sorgulama adresine çevirdi. Başvuru sonuçları kabul edilen adaylar KPSS B Grubu esas alınması suretiyle alınacak. Peki, 2025 OGM 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru 28 Mart'ta tamamlandı.

OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının nisan ayı sonlarında açıklanması bekleniyor.

OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KPSS B GRUBU PUANI ESAS ALINACAK

Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.

Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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