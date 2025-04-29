OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından duyurulan ve binlerce adayın başvurduğu 3 bin 477 kişilik dev personel alımı süreci devam ediyor. Mart ayında tamamlanan OGM personel alımı başvurularının ardından, adayların gözü kulağı sonuç duyurusunda. Peki, OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM sonuç tarihi belli oldu mu?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ilan edilen ve yoğun başvuru alan 3 bin 477 personel alımı süreci devam ediyor. Mart ayında başvuruları tamamlanan alım kapsamında, adaylar şimdi gözlerini sonuç duyurusuna çevirmiş durumda.
Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, değerlendirme aşamasına geçildi. Kurumdan yapılacak resmi açıklama, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair merakla bekleniyor.