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OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi bilgisi: İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta?

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Orman işçisi, şoför, operatör gibi kadrolara yapılacak alımlar için sözlü ve uygulamalı sınavlar düzenlenecek. Sınavlara katılacak adaylar ise kura çekimiyle belirlenecek. İlan edilen toplam kadronun 4 katı kadar aday kurada nihai listede yer alacak. OGM 4.500 işçi alımında Türkiye genelinde toplam 81 ile alım yapılacak. En fazla alım ise Muğla, Mersin, Kütahya, Kastamonu, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya gibi illere yapılacak. Başvurular 14 Mart’ta tamamlanırken gözler kura takvimine çevrildi. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı canlı yayını nereden yapılacak? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi bilgisi: İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta? - 1

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi için heyecanlı geri sayım başladı. 7 farklı kadro için binlerce aday müracaat ederken adayların kadrolar için açılan özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları olumsuz olarak değerlendirilecek. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar araısndan toplam 36  bin aday kura çekimiyle yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Kura çekiminde asil olan adaylar hak sahibi olurken belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını başladı mı, ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi bilgisi: İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta? - 2

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BİLGİSİ 

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 4.500 işçi alımı için Türkiye’nin tüm illerinden başvurular alındı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura yeri ve tarihi İŞKUR Açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

Adaylara tek tek yazılı veya diğer yöntemlerle bilgilendirme ypaılmayacak iş ilanında belirtilen kadro sayısnın 4 katı kadar aday çağırılacak. Kura çekimi tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından Nisan ayının ikinci haftası kura çekiminin yapılması bekleniyor.

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi bilgisi: İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta? - 3

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDE YAPILACAK?

İŞKUR 4.500 işçi alımı kura çekimi için henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Kura çekimi işlemlerinin İŞKUR ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı- Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Kura çekimine ilişkin bilgiler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden edinilebilir.

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi bilgisi: İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta? - 4

EN FAZLA ALIM HANGİ İLE YAPILACAK?

İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı yapılacak iller tek tek açıklandı. En fazla alım ise Antalya, Balıkesir, Aydın, Bursa, Denizli, İzmir, Mersin, Muğla gibi illere gerçekleştirilecek. En fazla alım yapılacak bazı iller şu şekilde;

ANTALYA 407

BALIKESİR 200

DENİZLİ 174

İZMİR 226

MUĞLA 325

MERSİN 200

HATAY 143

BURSA 146

AYDIN 153

ADANA 142

İSTANBUL 92

KASTAMONU 102



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