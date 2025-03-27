OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi bilgisi: İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta?

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi için heyecanlı geri sayım başladı. 7 farklı kadro için binlerce aday müracaat ederken adayların kadrolar için açılan özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları olumsuz olarak değerlendirilecek. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar araısndan toplam 36 bin aday kura çekimiyle yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Kura çekiminde asil olan adaylar hak sahibi olurken belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını başladı mı, ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…