OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi bilgisi: İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman, saat kaçta?
OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Orman işçisi, şoför, operatör gibi kadrolara yapılacak alımlar için sözlü ve uygulamalı sınavlar düzenlenecek. Sınavlara katılacak adaylar ise kura çekimiyle belirlenecek. İlan edilen toplam kadronun 4 katı kadar aday kurada nihai listede yer alacak. OGM 4.500 işçi alımında Türkiye genelinde toplam 81 ile alım yapılacak. En fazla alım ise Muğla, Mersin, Kütahya, Kastamonu, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya gibi illere yapılacak. Başvurular 14 Mart’ta tamamlanırken gözler kura takvimine çevrildi. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı canlı yayını nereden yapılacak? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…
OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi için heyecanlı geri sayım başladı. 7 farklı kadro için binlerce aday müracaat ederken adayların kadrolar için açılan özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları olumsuz olarak değerlendirilecek. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar araısndan toplam 36 bin aday kura çekimiyle yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Kura çekiminde asil olan adaylar hak sahibi olurken belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını başladı mı, ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…