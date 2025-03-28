OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?
OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi işlemleri 27 Mart tarihinde tamamlandı. Orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü, traktör operatörü unvanlarında başvuru yapan adaylar arasından asil ve yedek adaylar noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte belirlendi. Kura çekimini takip edemeyen adaylar ise “OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı” sorusuna cevap arıyor. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki OGM 4.500 işçi alımı sonucu nasıl sorgulanır? İşte, yapılan açıklama…
OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları tarihi belli oldu. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar araısndan toplam 36 bin aday kura çekimiyle yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Kura çekiminde asil olan adaylar hak sahibi olurken belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını başladı mı, ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…