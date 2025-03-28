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OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi işlemleri 27 Mart tarihinde tamamlandı. Orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü, traktör operatörü unvanlarında başvuru yapan adaylar arasından asil ve yedek adaylar noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte belirlendi. Kura çekimini takip edemeyen adaylar ise “OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı” sorusuna cevap arıyor. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki OGM 4.500 işçi alımı sonucu nasıl sorgulanır? İşte, yapılan açıklama…

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? - 1

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.  Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları tarihi belli oldu.  İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar araısndan toplam 36  bin aday kura çekimiyle yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Kura çekiminde asil olan adaylar hak sahibi olurken belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını başladı mı, ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? - 2

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR 4.500 işçi alımı kura çekimleri 27 Mart Perşembe günü illere göre yapıldı. 

İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı sonuçları nihai listesi 4 Nisan tarihinde ilan edilecek.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar Orman Genel Müdürlüğü sayfalarından takip edilebilir.

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? - 3

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDE YAPILACAK?

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimleri bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor. İllere göre aşağıdaki bağlantılar üzerinden canlı yayın bilgisine ulaşabilirsiniz.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü


Amasya Orman Bölge Müdürlüğü

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ​

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü
OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? - 4

EN FAZLA ALIM HANGİ İLE YAPILACAK?

İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı yapılacak iller tek tek açıklandı. En fazla alım ise Antalya, Balıkesir, Aydın, Bursa, Denizli, İzmir, Mersin, Muğla gibi illere gerçekleştirilecek. En fazla alım yapılacak bazı iller şu şekilde;

ANTALYA 407

BALIKESİR 200

DENİZLİ 174

İZMİR 226

MUĞLA 325

MERSİN 200

HATAY 143

BURSA 146

AYDIN 153

ADANA 142

İSTANBUL 92

KASTAMONU 102



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