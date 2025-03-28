OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları tarihi belli oldu. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar araısndan toplam 36 bin aday kura çekimiyle yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Kura çekiminde asil olan adaylar hak sahibi olurken belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını başladı mı, ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…