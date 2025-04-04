OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama (asil/yedek) | OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller
OGM 4.500 işçi alımı için kura çekimi işlemleri 28 Mart tarihinde yapıldı. Alım yapılacak kadrolara başvuru yapan adaylar için asil,yedek ve öncelikli adaylar tek tek yayınlanıyor. OGM 4.500 işçi alımı sonuçları il il belli oluyor. Zonguldak, Şanlıurfa, Sinop, Muğla, Kayseri, İstanbul, Giresun, Eskişehir, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Antalya, Amasya gibi illerde kura sonuçları listesi yayımlandı. Asil olarak kurada yer alan adayların belirlenen sürelerde istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, hangi illerde? İşte, OGM kura sonuçları sorgulama ekranı
OGM işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. İllere göre yapılan kura çekimi sonuçları tek tek açıklanıyor. Sonuç ekranı asil ve yedek aday şeklinde isim listesi olarak duyuruluyor. OGM geçiçi işçi alımı Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu ve diğer birçok ilde gerçekleştirilecek. Sonuçları ilan edilen illerde adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, yerleşim yeri adresi gibi belgeler isteniyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu nasıl sorgulanır? İşte, OGM işçi alımı sonuçları açıklanan iller…