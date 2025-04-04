OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama (asil/yedek) | OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller

OGM 4.500 işçi alımı için kura çekimi işlemleri 28 Mart tarihinde yapıldı. Alım yapılacak kadrolara başvuru yapan adaylar için asil,yedek ve öncelikli adaylar tek tek yayınlanıyor. OGM 4.500 işçi alımı sonuçları il il belli oluyor. Zonguldak, Şanlıurfa, Sinop, Muğla, Kayseri, İstanbul, Giresun, Eskişehir, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Antalya, Amasya gibi illerde kura sonuçları listesi yayımlandı. Asil olarak kurada yer alan adayların belirlenen sürelerde istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, hangi illerde? İşte, OGM kura sonuçları sorgulama ekranı

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama (asil/yedek) | OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller - 1

OGM işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. İllere göre yapılan kura çekimi sonuçları tek tek açıklanıyor.  Sonuç ekranı asil ve yedek aday şeklinde isim listesi olarak duyuruluyor. OGM geçiçi işçi alımı Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu ve diğer birçok ilde gerçekleştirilecek. Sonuçları ilan edilen illerde adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, yerleşim yeri adresi gibi belgeler isteniyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu nasıl sorgulanır? İşte, OGM işçi alımı sonuçları açıklanan iller…

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OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama (asil/yedek) | OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller - 2

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. Canlı yayını takip edemeyen adaylar için listeler ise asil ve yedek aday şeklinde duyuruluyor.

OGM işçi alımı sonuçları illere göre açıklandığından henüz listelerini yayınlamayan iller bulunuyor.

Adaylar başvuru yaptıkları illerin bölge müdürlükleri web siteleri üzerinden sonuçları isim listesi şeklinde görüntüleyebilir.

Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Zonguldak gibi illerin sonuçları ilan edildi. Sonuçlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama (asil/yedek) | OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller - 3

AMASYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ANTALYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BALIKESİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BURSA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ÇANAKKALE OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ERZURUM OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ESKİŞEHİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ZONGULDAK OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama (asil/yedek) | OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller - 4

OGM İŞÇİ ALIMI BELGE TESLİM SÜRESİ NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımında asil, yedek ve öncelikli olarak çıkan adayların belirlenen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Belgeler 7-11 Nisan tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilecek.


1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

5- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma ve İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen Sürücü Belgesi

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama (asil/yedek) | OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller - 5

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre evrak teslimini yapan ve şartları tutan yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacaktır.

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