OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü, bünyesindeki eksik kadrolarda istihdam edilmek üzere birçok kadroya alım yapıyor. Başvuru ekranı 4 gün süreyle açık kalırken binlerce kişi OGM işçi alımına yoğun ilgi gösterdi. Başvurularını tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar kura çekimine kaldı. Kura çekimiyle birlikte sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak adaylar belli olacak. İlan edilen toplam kadronun 4 katı kadar aday sınavlara davet edileceğinden toplam 18 bin aday kurada isim listesinde yer alacak. OGM kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, kura sonuçlarına ilişkin bilgiler…