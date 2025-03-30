OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları için gözler Orman Genel Müdürlüğüne çevrildi. Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Muğla, Mersin, Hatay, Bursa, İstanbul, Adana, Kastamonu ve alım yapılacak diğer iller için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekimleri ilgili Orman Bölge Genel Müdürlüğü tarafından canlı yayınlandı. OGM işçi alımında talep edilen toplam kontenjan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Asil aday olarak kurada çıkan ve herhangi bir işlem yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? OGM işçi alımı kura sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? İşte, OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama yöntemi…

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek isim listesi açıklandı mı? - 1

Orman Genel Müdürlüğü, bünyesindeki eksik kadrolarda istihdam edilmek üzere birçok kadroya alım yapıyor. Başvuru ekranı 4 gün süreyle açık kalırken binlerce kişi OGM işçi alımına yoğun ilgi gösterdi. Başvurularını tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar kura çekimine kaldı. Kura çekimiyle birlikte sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak adaylar belli olacak. İlan edilen toplam kadronun 4 katı kadar aday sınavlara davet edileceğinden toplam 18 bin aday kurada isim listesinde yer alacak. OGM kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, kura sonuçlarına ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek isim listesi açıklandı mı? - 2

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi işlemleri 28 Mart tarihinde tamamlandı. Tüm illerde kura çekimi noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. Orman Bölge Müdürlükleri sosyal medya hesapları üzerinden kuralar canlı yayınlandı.

OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek adaylar liste şeklinde 4 Nisan Salı günü açıklanacak. Araya bayram tatili girdiğinden OGM işçi alımı sonuçlarının erken açıklanması beklenmiyor.

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek isim listesi açıklandı mı? - 3

OGM İŞÇİ ALIMI SONUCU NEREDEN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 4.500 nihai işçi alımı sonuçları il il açıklanacak.

Başvuru yapan adaylar o ilin bölge müdürlüklerinin resmi internet sayfasından sonuçlara erişebilecek.

Örneğin başvurularda İstanbul’u seçenlerin sonuçları İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden yayınlanacak.

Asil ve yedek adaylar şeklinde duyurulacak listede adayın T.C. kimlik numarası ve adı soyadı yer alacak.

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek isim listesi açıklandı mı? - 4

 18 BİN ADAY YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLARA ÇAĞRILACAK

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen toplam kadro sayısının 4 katı kadar (18 bin) aday yazılı ve uygulamalı sınavlara çağrılacak. 

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek isim listesi açıklandı mı? - 5

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacaktır. 

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