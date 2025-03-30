OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama: OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?
OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları için gözler Orman Genel Müdürlüğüne çevrildi. Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Muğla, Mersin, Hatay, Bursa, İstanbul, Adana, Kastamonu ve alım yapılacak diğer iller için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekimleri ilgili Orman Bölge Genel Müdürlüğü tarafından canlı yayınlandı. OGM işçi alımında talep edilen toplam kontenjan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Asil aday olarak kurada çıkan ve herhangi bir işlem yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? OGM işçi alımı kura sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? İşte, OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama yöntemi…
Orman Genel Müdürlüğü, bünyesindeki eksik kadrolarda istihdam edilmek üzere birçok kadroya alım yapıyor. Başvuru ekranı 4 gün süreyle açık kalırken binlerce kişi OGM işçi alımına yoğun ilgi gösterdi. Başvurularını tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar kura çekimine kaldı. Kura çekimiyle birlikte sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak adaylar belli olacak. İlan edilen toplam kadronun 4 katı kadar aday sınavlara davet edileceğinden toplam 18 bin aday kurada isim listesinde yer alacak. OGM kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, kura sonuçlarına ilişkin bilgiler…