OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi 2025 açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı asil ve yedek listesi
OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları için gözler Orman Genel Müdürlüğüne çevrildi. OGM işçi alımı yapılacak iller için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. En fazla alım Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Muğla gibi illere yapılacak. OGM işçi alımı kura çekiminde asil ve yedek adaylar belirlendi. Kura çekimini canlı takip edemeyen kullanıcılar ise OGM işçi alımı kura sonuçlarına odaklandı. Kura sonuçları isim listesi olarak duyurulacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? OGM işçi alımı kura sonucu nereden sorgulanır? İşte, OGM işçi alımı kura sonuçları detayları…
OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları tarihi belli oldu. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar araısndan toplam 36 bin aday kura çekimiyle yazılı ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Kura çekiminde asil olan adaylar hak sahibi olurken belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağırılacak. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi canlı yayını başladı mı, ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…