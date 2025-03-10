OGM 4500 işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 4500 işçi alımı için başvurular bugün başlıyor. İŞKUR üzerinden başvuru yapmaya hazırlanan adaylar ise özel ve genel şartları araştırıyor. Orman işçisi, şoför ve operatör pozisyonları için başvurular internet üzerinden yapılacak. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Başvuru yapan adaylar arasında kura çekimi yapılacak ve ardından sözlü-uygulamalı sınavlar düzenlenecek. Peki 2025 OGM 4500 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin yapılan açıklama…
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, OGM 4500 işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartlar neler?