OGM 4500 işçi alımı başvuruları 2025: OGM 4500 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşçi alımı şartları neler? (İŞKUR başvuru ekranı)
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4500 işçi alımı başvuruları için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere belirlenen kadro ve branşlara işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden alınacak olan OGM işçi alımı öncesinde başvuruların nasıl yapılacağı ve şartlar merak ediliyor. Peki, 2025 OGM 4500 işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşçi alımı şartları neler?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, OGM 4500 işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartlar neler?