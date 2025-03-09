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OGM 4500 işçi alımı başvuruları 2025: OGM 4500 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşçi alımı şartları neler? (İŞKUR başvuru ekranı)

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4500 işçi alımı başvuruları için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere belirlenen kadro ve branşlara işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden alınacak olan OGM işçi alımı öncesinde başvuruların nasıl yapılacağı ve şartlar merak ediliyor. Peki, 2025 OGM 4500 işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşçi alımı şartları neler?

OGM 4500 işçi alımı başvuruları 2025: OGM 4500 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşçi alımı şartları neler? (İŞKUR başvuru ekranı) - 1

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, OGM 4500 işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartlar neler?

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM 4500 işçi alımı başvuruları 2025: OGM 4500 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşçi alımı şartları neler? (İŞKUR başvuru ekranı) - 2

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İş ilanları 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak.

Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarında olacak.

OGM 4500 işçi alımı başvuruları 2025: OGM 4500 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşçi alımı şartları neler? (İŞKUR başvuru ekranı) - 3

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

OGM işçi alımı için başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve başarılı olan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.

OGM 4500 işçi alımı başvuruları 2025: OGM 4500 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşçi alımı şartları neler? (İŞKUR başvuru ekranı) - 4

Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve başarılı olan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.

OGM 4500 işçi alımı başvuruları 2025: OGM 4500 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşçi alımı şartları neler? (İŞKUR başvuru ekranı) - 5

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış
olmak,

5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

10. Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak.

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