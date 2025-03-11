OGM 9127 personel alımı başvuru ekranı: Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı şartları, son başvuru tarihi
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı branşlarda 4 bin 500 geçici işçi ile 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli ve 150 sözleşmeli mühendis temini yapılıyor. OGM işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınırken sözleşmeli personel adayları başvurularını e-Devlet aracılığı ile gerçekleştirecek. 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?
İşçi ve personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü; orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarında geçici işçi alımı yapıyor. İşte, OGM sözleşmeli personel ve işçi alımı ilanı detayları.