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OGM 9127 personel alımı başvuru ekranı: Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı şartları, son başvuru tarihi

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı branşlarda 4 bin 500 geçici işçi ile 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli ve 150 sözleşmeli mühendis temini yapılıyor. OGM işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınırken sözleşmeli personel adayları başvurularını e-Devlet aracılığı ile gerçekleştirecek. 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?

OGM 9127 personel alımı başvuru ekranı: Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı şartları, son başvuru tarihi - 1

İşçi ve personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü; orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarında geçici işçi alımı yapıyor. İşte, OGM sözleşmeli personel ve işçi alımı ilanı detayları.

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM 9127 personel alımı başvuru ekranı: Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı şartları, son başvuru tarihi - 2

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Orman Genel Müdürlüğü'nün 8 branşta gerçekleştirdiği geçici işçi alımı için başvurular 10-14 Mart tarihleri arsında İŞKUR üzerinden alınıyor.

İŞKUR başvuru ekranı

Başvurular ardından adaylar arasında kura çekimi ve akabinde sözlü/uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek. Kura yeri ve tarihine ilişkin bilgi İŞKUR üzerinden takip edilebileceği gibi OGM tarafındanda da duyurulacak.

İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

OGM 9127 personel alımı başvuru ekranı: Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı şartları, son başvuru tarihi - 3

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ

Orman Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav olmadan KPSS(B) puanına göre şoför-operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri için 3.377 destek personeli alımı gerçekleştiriyor.

İlgili adaylar başvurularını 17-28 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Son başvuru 28 Mart günü saat 23:59'da alınacak. Başvuru sonuçları ise e-Devlet ve OGM'den görüntülenecek.

OGM 9127 personel alımı başvuru ekranı: Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı şartları, son başvuru tarihi - 4

Öte yandan OGM, 150 sözleşmeli Orman Mühendisi temin ediyor. KPSS puanının yanı sıra adaylar sözlü ve yazılı sınava tabii tutulacak. Sözlü ve yazılı sınavlar Ankara'daki OGM'nin adresinde yapılacak, tarih ve saat bilgisi ilerleyen tarihlerde Orman Genel Müdürlüğünce bildirilecek.

E-Devlet başvuru ekranı

Başvurular 4 -14 Nisan tarihleri arasında e-Devlet'ten olacak. Başvurular 14 Nisan saat 23:59'da sonlanacak.

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL (DESTEK PERSONELİ - MÜHENDİS) ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

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