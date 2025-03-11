OGM 9127 personel alımı başvuru ekranı: Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı şartları, son başvuru tarihi

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ

Orman Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav olmadan KPSS(B) puanına göre şoför-operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri için 3.377 destek personeli alımı gerçekleştiriyor.



İlgili adaylar başvurularını 17-28 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Son başvuru 28 Mart günü saat 23:59'da alınacak. Başvuru sonuçları ise e-Devlet ve OGM'den görüntülenecek.