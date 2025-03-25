OGM işçi alımı başvurusu ne zaman bitecek? İşte OGM personel alımının başvuru şartları

Orman Genel Müdürlüğü 252 daimi işçi istihdam edecek. Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. OGM'nin ilanına göre, kurumun taşra teşkilatı için 200 arazöz şoförü, 17 otomotiv şasi ve iskelet işçisi, 8 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 10 otomotiv elektrikçisi, 9 otomotiv kaporta işçisi, 4 kaynakçı, 3 oto bakım ve onarımcısı, 1 lastik tamircisi olmak üzere toplam 252 daimi işçi alınacak.