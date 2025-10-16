OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2025: OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı işçi alımı sürecinde kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Türkiye genelinde farklı illerde istihdam edilmek üzere alınacak 262 sürekli işçi için kura çekimi sürecine dair araştırmalar hız kazandı. Adaylar, “OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 OGM işçi alımı kura süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...
2025 OGM işçi alımı kura sonuçları için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 262 işçi alımı süreciyle ilgili başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı. Başvuran binlerce aday ise gözlerini kura sonuçları tarihine çevirdi. Peki, OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?