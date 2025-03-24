OGM işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin açıklama: OGM işçi alımı kura tarihi açıklandı mı?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından (OGM) geçici işçi alım ilanı başvuruları 10-14 Mart tarihlerinde alınmıştı. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, kura takvimine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, OGM işçi alımı kura tarihi açıklandı mı? OGM işçi alımı kura sonuçlarında son duruma dair bilgiler haberimizde...
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Arazöz Şoförü pozisyonunda 200, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonunda 17, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda 8, Otomotiv Elektrikçisi pozisyonunda 10, Otomotiv Kaporta İşçisi pozisyonunda 9, Kaynakçı pozisyonunda 4, Oto Bakım Onarımcısı pozisyonunda 3, ve Lastik Tamircisi pozisyonunda 1 olmak üzere toplamda 252 daimi işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi.