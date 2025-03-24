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OGM işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin açıklama: OGM işçi alımı kura tarihi açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından (OGM) geçici işçi alım ilanı başvuruları 10-14 Mart tarihlerinde alınmıştı. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, kura takvimine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, OGM işçi alımı kura tarihi açıklandı mı? OGM işçi alımı kura sonuçlarında son duruma dair bilgiler haberimizde...

OGM işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin açıklama: OGM işçi alımı kura tarihi açıklandı mı? - 1

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Arazöz Şoförü pozisyonunda 200, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonunda 17, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda 8, Otomotiv Elektrikçisi pozisyonunda 10, Otomotiv Kaporta İşçisi pozisyonunda 9, Kaynakçı pozisyonunda 4, Oto Bakım Onarımcısı pozisyonunda 3, ve Lastik Tamircisi pozisyonunda 1 olmak üzere toplamda 252 daimi işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin açıklama: OGM işçi alımı kura tarihi açıklandı mı? - 2

OGM İŞÇİ ALIMI KURASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) daimi işçi alım ilanında kura süreciyle ilgili olarak; "Arazöz Şoförü, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Otomotiv Elektrikçisi, Otomotiv Kaporta İşçisi, Kaynakçı, Oto Bakım Onarımcısı ve Lastik Tamircisi ünvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.

OGM işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin açıklama: OGM işçi alımı kura tarihi açıklandı mı? - 3

Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.  İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

OGM işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin açıklama: OGM işçi alımı kura tarihi açıklandı mı? - 4

OGM işçi alımı kura sonuçları kurumsal internet sitesi "duyurular" kısmından görüntülenebilecek.

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