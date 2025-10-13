OGM işçi alımı kurası 2025: Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 262 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 262 işçi alımı kura sonuçları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı OGM bünyesinde daimi işçi olarak çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. OGM işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuruların ardından ise gözler noter huzurunda gerçekleşecek olan kura çekimi tarihlerine çevrildi. Peki, OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura tarihleri belli oldu mu?
