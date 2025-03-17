OGM işçi alımı kurası ne zaman? Sürekli işçi alımı kura tarihi için gözler OGM'de
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirmek üzere alınacak işçi alımı başvuru süreci sona erdi. Şimdi gözler sürekli işçi alımı kura tarihi için OGM'de! Peki, OGM işçi alımı kurası ne zaman, kura tarihi belli oldu mu?
Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 3 bin 105 orman işçisi, 812 arazöz şoförü, 160 dozer operatörü, 233 greyder operatörü, 122 ekskavatör operatörü, 36 iş makinesi operatörü ve 32 traktör operatörü olmak üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi istihdam etmek için harekete geçti. Duyurunun ardından Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 10-14 Mart tarihlerinde alındı.