OGM işçi alımı son başvuru tarihi: Orman Genel Müdürlüğü engelli, eski hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 262 daimi işçi alımı yapılıyor. Başvuruları 29 Eylül'de başlayan alımlar 45 ilde yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuruları alındıktan sonra sınav aşaması için kura çekimi yapılacak. OGM işçi alımı engelli, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından yapılıyor. İşte, OGM 262 işçi alımı son başvuru tarihi...
OGM işçi alımı başvuruları ardından başarılı olanlar arasından kura çekimi yapılacak. Kurada ismi çıkanlar ise sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin kura, sınav yeri ve tarihi gibi ayrıntılar ilgili bölge müdürlüğü tarafından duyurulacak. Peki, OGM başvuru şartları neler?