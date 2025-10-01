OGM işçi alımı son başvuru tarihi: Orman Genel Müdürlüğü engelli, eski hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı kura çekimi ne zaman?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Adayların; Türk vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmaması, başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaması gibi şartları taşıması gerekiyor.



Ayrıca, engelli adayların bilgisayar işletmenliği, operatörlüğü, bilgisayarlı muhasebe, insan kaynakları, sosyal güvenlik uzmanlığı, halkla ilişkiler, genel muhasebe, çağrı merkezi gibi sertifikalardan en az birine sahip olması bekleniyor.



Adayların en az ortaöğretim mezunu ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.