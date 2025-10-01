OGM işçi alımı son başvuru tarihi: Orman Genel Müdürlüğü engelli, eski hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 262 daimi işçi alımı yapılıyor. Başvuruları 29 Eylül'de başlayan alımlar 45 ilde yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuruları alındıktan sonra sınav aşaması için kura çekimi yapılacak. OGM işçi alımı engelli, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından yapılıyor. İşte, OGM 262 işçi alımı son başvuru tarihi...

OGM işçi alımı başvuruları ardından başarılı olanlar arasından kura çekimi yapılacak. Kurada ismi çıkanlar ise sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin kura, sınav yeri ve tarihi gibi ayrıntılar ilgili bölge müdürlüğü tarafından duyurulacak. Peki, OGM başvuru şartları neler?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 262 işçi alımı başvuruları 29 Eylül'de başlamıştı. Son başvuru günü ise 3 Ekim olarak duyuruldu. İlgililer başvurularını İŞKUR üzerinden yapabiliyor.

Alımlar 162 engelli, 100 adet de eski hükümlü/TMY statüsünde yapılıyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Adayların; Türk vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmaması, başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaması gibi şartları taşıması gerekiyor.

Ayrıca, engelli adayların bilgisayar işletmenliği, operatörlüğü, bilgisayarlı muhasebe, insan kaynakları, sosyal güvenlik uzmanlığı, halkla ilişkiler, genel muhasebe, çağrı merkezi gibi sertifikalardan en az birine sahip olması bekleniyor.

Adayların en az ortaöğretim mezunu ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

OGM İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Başvuruların 3 Ekim'de sonlanması adından OGM bölge müdürlükleri tarafından tarih ve yer açıklaması yapılacak.

