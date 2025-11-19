OGM personel alımı başvuruları 2025: OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
19.11.2025 10:40
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuruları, Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrasında başladı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 496 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte alımı yapılacak kadrolarda belli oldu. Peki, 2025 OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
2025 OGM personel alımı başvuruları, kurum bünyesinde görev almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. OGM bünyesine lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen gibi toplamda 496 personel alacak. Yayımlanan ilan sonrasında başvuru ayrıntıları ve şartlar belli oldu. Peki, 2025 OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
2025 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
496 PERSONEL ALIMI İÇİN HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen, ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker, ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi olmak üzere 496 personel alınacak.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
KPSS ŞARTI ARANACAK
Yerleştirilecek adaylar, tercih ettikleri ilde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak belirlenecek.
Sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğün "www.ogm.gov.tr" adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.