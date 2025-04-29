OGM personel alımı son durum: 3 bin 477 OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) duyurduğu 3 bin 477 personel alımına ilişkin süreç tüm hızıyla sürüyor. Yoğun başvuru alan dev kadro alımıyla ilgili adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? sonuçlar ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ilan edilen ve yoğun başvuru alan 3 bin 477 personel alımı süreci devam ediyor. Mart ayında başvuruları tamamlanan alım kapsamında, adaylar şimdi gözlerini sonuç duyurusuna çevirmiş durumda.
Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, değerlendirme aşamasına geçildi. Kurumdan yapılacak resmi açıklama, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair merakla bekleniyor.