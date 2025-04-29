OGM personel alımı son durum: 3 bin 477 OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) duyurduğu 3 bin 477 personel alımına ilişkin süreç tüm hızıyla sürüyor. Yoğun başvuru alan dev kadro alımıyla ilgili adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? sonuçlar ne zaman, hangi gün açıklanacak?

OGM personel alımı son durum: 3 bin 477 OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ilan edilen ve yoğun başvuru alan 3 bin 477 personel alımı süreci devam ediyor. Mart ayında başvuruları tamamlanan alım kapsamında, adaylar şimdi gözlerini sonuç duyurusuna çevirmiş durumda.

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, değerlendirme aşamasına geçildi. Kurumdan yapılacak resmi açıklama, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair merakla bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM personel alımı son durum: 3 bin 477 OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

OGM yetkilileri, sürecin şeffaflık ve liyakat esasına göre yürütüldüğünü vurgularken, adaylara resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu

OGM personel alımı son durum: 3 bin 477 OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Orman Genel Müdürlüğü değerlendirme ve sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

OGM personel alımı son durum: 3 bin 477 OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER