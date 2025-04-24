OGM personel alımı sonuç ekranı: Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı mülakatları ne zaman?
Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 destek personeli alımı başvuru süreci tamamlandı. Başvuru yapan adaylar sonuç ekranına odaklandı. OGM personel alımı sonuçları Kariyer Kapısı ile www.ogm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü mülakat aşamasına geçecek. 2025 OGM personel alımı branş dağılımı ve sonuç ekranı...
OGM personel alımı şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri alanlarında yapılıyor. KPSS P94 puan türüne göre belirlenecek adaylar farklı illerde görevlendirilecek. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanır?