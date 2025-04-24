OGM personel alımı sonuç ekranı: Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı mülakatları ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 destek personeli alımı başvuru süreci tamamlandı. Başvuru yapan adaylar sonuç ekranına odaklandı. OGM personel alımı sonuçları Kariyer Kapısı ile www.ogm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü mülakat aşamasına geçecek. 2025 OGM personel alımı branş dağılımı ve sonuç ekranı...

OGM personel alımı sonuç ekranı: Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı mülakatları ne zaman? - 1

OGM personel alımı şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri alanlarında yapılıyor. KPSS P94 puan türüne göre belirlenecek adaylar farklı illerde görevlendirilecek. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

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OGM personel alımı sonuç ekranı: Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı mülakatları ne zaman? - 2

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvuruları 17 - 28 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Sonuçlar henüz duyurulmadı ancak kılavuzda yer alan bilgiye göre sözlü sınavların başlangıç tarihinin 28 Nisan olarak öngörülüyor. Bu nedenle sonuçların o tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

OGM SONUÇ SORGULAMA

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

OGM personel alımı sonuç ekranı: Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı mülakatları ne zaman? - 3

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN, NEREDE?

Adayların sözlü sınavları Ankara ilinde yer alan Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak. Sınava dair tarih ve saat bilgisi ilerleyen günlerde ilan edilecek.

OGM personel alımı sonuç ekranı: Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı mülakatları ne zaman? - 4

Sınavda en az 70 puan alan başarılı sayılacak. Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, (10 puan)
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, (25 puan)
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik
uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, (20 puan)
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, (20 puan)
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar (25 puan).

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