OGM personel alımı sonuçları (3.477 sözleşmeli destek personeli) açıklandı mı? OGM sorgulama ekranı
OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları 28 Mart’ta tamamlanırken başvuru sürecinin tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Orman Genel Müdürlüğü alım yapılacak kadroların direkt olarak atamalarını gerçekleştirirken sözlü veya yazılı sınav uygulanmayacak. Adaylar KPSS puanlarına göre yerleştiriecek. Sınav puanı en yüksek olan adaydan itibaren yerleştirmeler yapılacak. OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ise basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Sonuçlar doğrudan ogm.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki 2025 OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin son gelişmeler…
Orman Genel Müdürlüğü bu yıl binlerce işçi ve destek personeli alımı gerçekleştiriyor. Geçiçi işçi alımı için kura çekimi yapılırken destek personeli alımları ise KPSS puan üstünlüğüne göre yapılıyor. OGM personel alımında toplam 2 bin 674 şoför-operatör, 803 temizlik,servis,evrak, arşiv ve bakım işleri personeli alımı yapılacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendirilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından belirlenen tarihlerde istenen evrakları teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecek. Peki OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, OGM personel alımı sonuç sorgulama ekranı…