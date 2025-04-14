OGM personel alımı sonuçları (3.477 sözleşmeli destek personeli) açıklandı mı? OGM sorgulama ekranı

OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları 28 Mart’ta tamamlanırken başvuru sürecinin tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Orman Genel Müdürlüğü alım yapılacak kadroların direkt olarak atamalarını gerçekleştirirken sözlü veya yazılı sınav uygulanmayacak. Adaylar KPSS puanlarına göre yerleştiriecek. Sınav puanı en yüksek olan adaydan itibaren yerleştirmeler yapılacak. OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ise basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Sonuçlar doğrudan ogm.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki 2025 OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin son gelişmeler…

OGM personel alımı sonuçları (3.477 sözleşmeli destek personeli) açıklandı mı? OGM sorgulama ekranı - 1

Orman Genel Müdürlüğü bu yıl binlerce işçi ve destek personeli alımı gerçekleştiriyor. Geçiçi işçi alımı için kura çekimi yapılırken destek personeli alımları ise KPSS puan üstünlüğüne göre yapılıyor. OGM personel alımında toplam 2 bin 674 şoför-operatör, 803 temizlik,servis,evrak, arşiv ve bakım işleri personeli alımı yapılacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları olumsuz olarak değerlendirilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından belirlenen tarihlerde istenen evrakları teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecek. Peki OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, OGM personel alımı sonuç sorgulama ekranı…

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OGM personel alımı sonuçları (3.477 sözleşmeli destek personeli) açıklandı mı? OGM sorgulama ekranı - 2

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı değerlendirme işlemleri sürüyor. OGM’den henüz sonuçlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar ogm.gov.tr adresinden sorgulama ekranına gidebilecek.

Sonuçlar ilan edildikten sonra adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

Belgelerin teslim edileceği yer ve tarih ayrıca ogm.gov.tr adresinden yapılacak duyuruluyla belli olacak.

Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda belgeleri iletmediği takdirde yerleştirmelere ilişkin hakkını kaybedecek. Bu adayların yerine puan üstünlüğüne göre yeni adaylar çağrılacak.

OGM personel alımı sonuçları (3.477 sözleşmeli destek personeli) açıklandı mı? OGM sorgulama ekranı - 3

OGM PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı gerçeklirilirken adaylara yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.

KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak atamalar gerçekleştirecek. Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere yapılacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların yerleştirmeleri yapılsa dahi işlemleri geçersiz sayılacak.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

OGM personel alımı sonuçları (3.477 sözleşmeli destek personeli) açıklandı mı? OGM sorgulama ekranı - 4

BELGE TESLİM TARİHLERİ SONRA AÇIKLANACAK

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.

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