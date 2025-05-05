OGM personel alımı sonuçları: Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda 3 bin 477 destek personeli alımı yapılıyor. Müdürlük, başvuruları 17-28 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden almıştı. Adayların gözü OGM personel alımı sonuçlarında. 2025 OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM 3 bin 477 personel alımı KPSS puanları baz alınarak gerçekleştiriliyor. Mart ayında alınan destek personeli alımı başvurularının sonuçları için Orman Genel Müdürlüğü duyuruları takip ediliyor. İşte, OGM personel alımı sonuçları için detaylar...