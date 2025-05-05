OGM personel alımı sonuçları: Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

OGM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak. Adaylardan istenilecek belgeler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte açıklanacak.



Değerlendirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak belirlenecek. Ancak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA