OGM personel alımı sonuçları: Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda 3 bin 477 destek personeli alımı yapılıyor. Müdürlük, başvuruları 17-28 Mart tarihleri arasında e-Devlet üzerinden almıştı. Adayların gözü OGM personel alımı sonuçlarında. 2025 OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM personel alımı sonuçları: Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 1

OGM 3 bin 477 personel alımı KPSS puanları baz alınarak gerçekleştiriliyor. Mart ayında alınan destek personeli alımı başvurularının sonuçları için Orman Genel Müdürlüğü duyuruları takip ediliyor. İşte, OGM personel alımı sonuçları için detaylar...

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OGM personel alımı sonuçları: Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 2

OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımını; şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri pozisyonlarında yapıyor. Adaylar başvurularını 17 - 28 Mart tarihlerinde tamamladı.

Başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Adaylar sözlü veya yazılı sınava tabi tutulmayacak. Alımlar KPSS B grubu puan sıralamasına göre yapılıyor.

OGM PERSONEL ALIMI GÖREV YERLERİ LİSTESİ

OGM personel alımı sonuçları: Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? - 3

OGM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak. Adaylardan istenilecek belgeler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte açıklanacak.

Değerlendirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak belirlenecek. Ancak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

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