OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM personel alımı şartları ve başvuru tarihleri
OGM 3477 sözleşmeli personel alımı ve 252 sürekli işçi alımı başvuruları bugün başlıyor. Sözleşmeli personel alımı şoför, operatör, temizlik,servis, evrak, arşiv, bakım işleri kadrolarına yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 252 daimi işçi alımı yapacak. İşçi alımı ise arazöz şoförü, otomotiv şasi ve iskelet işçisi, motor imalat bakım işçisi, kaynakçı ve diğer kadrolara yapılacak. 2025 OGM sözleşmeli destek personeli alımı ve daimi işçi alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat kuruma başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Peki OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, OGM personel ve işçi alımı başvuru ekranı…
Orman Genel Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde bünyesindeki eksik kadrolarda değerlendirmek üzere birçok personel alımı yapacak. 3477 sözleşmeli destek personeli alımında yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak 2.674 adet destek personeli alımı yapılacak. En az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilirken adayların yaş, eğitim, sınav gibi şartlar sağlaması gerekiyor. Şahsen, posta ve dilekçe yöntemiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların genel şartların yanı sıra istihdam edilecek kadroda açılan özel şartları da sağlaması gerekiyor. İşte, OGM destek personeli ve işçi alımı başvuru tarihleri…