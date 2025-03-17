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OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM personel alımı şartları ve başvuru tarihleri

OGM 3477 sözleşmeli personel alımı ve 252 sürekli işçi alımı başvuruları bugün başlıyor. Sözleşmeli personel alımı şoför, operatör, temizlik,servis, evrak, arşiv, bakım işleri kadrolarına yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 252 daimi işçi alımı yapacak. İşçi alımı ise arazöz şoförü, otomotiv şasi ve iskelet işçisi, motor imalat bakım işçisi, kaynakçı ve diğer kadrolara yapılacak. 2025 OGM sözleşmeli destek personeli alımı ve daimi işçi alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat kuruma başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Peki OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, OGM personel ve işçi alımı başvuru ekranı…

OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM personel alımı şartları ve başvuru tarihleri - 1

Orman Genel Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde bünyesindeki eksik kadrolarda değerlendirmek üzere birçok personel alımı yapacak. 3477 sözleşmeli destek personeli alımında yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak 2.674 adet destek personeli alımı yapılacak. En az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilirken adayların yaş, eğitim, sınav gibi şartlar sağlaması gerekiyor. Şahsen, posta ve dilekçe yöntemiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların genel şartların yanı sıra istihdam edilecek kadroda açılan özel şartları da sağlaması gerekiyor. İşte, OGM destek personeli ve işçi alımı başvuru tarihleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM personel alımı şartları ve başvuru tarihleri - 2

OGM SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2025

Orman Genel Müdürlüğü 3.477 sözleşmeli destek personeli ve 252 daimi işçi alımı başvuruları bugün (17 Mart) tarihinde alınacak.

OGM sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları 28 Mart 2025 tarihine kadar devam ederken 252 sürekli işçi alımı başvuruları ise 21 Mart’ta sona erecek.

Alternatif olarak Orman Genel Müdürlüğü ayrıca yayınladığı duyuruda 150 sözleşmeli personel alacak. Başvurular ise 4 Nisan - 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

OGM DESTEK PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM personel alımı şartları ve başvuru tarihleri - 3

OGM DESTEK PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

OGM 3.477 destek personeli alımı başvuru ekranı henüz erişime açılmadı. isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden adaylar aktif olarak başvuruları görüntüleyerek müracaat edebiliyorlar. 252 daimi işçi alımı başvuru ekranı ise aktif hale geldi. 

OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM personel alımı şartları ve başvuru tarihleri - 4

OGM destek personeli başvuru ekranı erişime açıldıktan sonra adaylar e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. Adaylar ilgili ilana isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sol üst bölümde bulunan “ Kurum Seçiniz” ibaresine Orman Genel Müdürlüğü” yazarak aktif ilanları görüntüleyebilecek.

Ardından ise aktif olan ilanlar listelenecek. Sağ bölümünde bulunan alandan “ İlana Git” ibaresi seçildikten sonra personel alımına ilişkin genel ve özel şartlar ekranda sıralanacak. Sağ alt bölümde bulunan “başvur” kısmından e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ilana müracaat edilebilir.

OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM personel alımı şartları ve başvuru tarihleri - 5

2025 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  PERSONEL ALIMI TAKVİMİ

252 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları 17-21 Mart 2025

3477 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 17-28 Mart 2025

150 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 4-14 Nisan 2025

OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM personel alımı şartları ve başvuru tarihleri - 6

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR DİKKAT

Kariyer Kapısı İşe Alım Platformuna e-Devlet ile girişler 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla iki aşamalı doğrulama ile yapılacaktır. İki aşamalı giriş özelliğini açabilmeniz için öncelikle e-Devlet Kapısı hesabınıza tanımlı kimlikle doğrulanmış telefon numaranız olması gerekmektedir. Telefon doğrulama işlemlerini e-Devlet Kapısı "İletişim Seçeneklerim" sayfasından kimliğinizle gerçekleştirebilirsiniz.

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