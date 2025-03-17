OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM personel alımı şartları ve başvuru tarihleri

Orman Genel Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde bünyesindeki eksik kadrolarda değerlendirmek üzere birçok personel alımı yapacak. 3477 sözleşmeli destek personeli alımında yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak 2.674 adet destek personeli alımı yapılacak. En az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilirken adayların yaş, eğitim, sınav gibi şartlar sağlaması gerekiyor. Şahsen, posta ve dilekçe yöntemiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların genel şartların yanı sıra istihdam edilecek kadroda açılan özel şartları da sağlaması gerekiyor. İşte, OGM destek personeli ve işçi alımı başvuru tarihleri…