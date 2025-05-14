OGM'den yeni işçi alımı! OGM işçi alımı başvurusu ne zaman, şartlar ve kadro dağılımı nedir?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere sürekli ve geçici işçi alımı yapılacak. Başvurular ve şartlar İŞKUR üzerinden takip edilecek. İşe alımlar; Orman İşçisi, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Traktör Operatörü ve Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonlarında olacak. Peki, OGM işçi alımı başvurusu ne zaman?
OGM işçi ve personel alımı ilanları ilgililerin yakın takibinde. Orman Genel Müdürlüğü 63 geçici ve 6 da sürekli işçi olmak üzere 69 işçi temini yapıyor. Başvurular ardından başarılı olan adaylar arasından kura çekimi yapılacak. İşte, OGM işçi alımı başvuru detaylar...