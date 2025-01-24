Öğrenci abonman ne kadar? 2025 İBB öğrenci abonman ücreti

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları için ücretlere yüzde 35 oranında artış kararı alındı. Yeni tarifeler yürürlüğe girdi. Zam kararının ardından öğrencilerin tam aylık abonman ücretleri merak ediliyor. İşte, 2025 İBB öğrenci abonman ücreti...