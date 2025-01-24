Öğrenci abonman ne kadar? 2025 İBB öğrenci abonman ücreti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapılmıştı. Milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendi. Binlerce öğrenci şimdi ise aylık abonman fiyatını merak ediyor. Peki, İBB öğrenci abonmanı ne kadar?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları için ücretlere yüzde 35 oranında artış kararı alındı. Yeni tarifeler yürürlüğe girdi. Zam kararının ardından öğrencilerin tam aylık abonman ücretleri merak ediliyor. İşte, 2025 İBB öğrenci abonman ücreti...