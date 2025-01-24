Öğrenci abonman ne kadar? 2025 İBB öğrenci abonman ücreti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapılmıştı. Milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendi. Binlerce öğrenci şimdi ise aylık abonman fiyatını merak ediyor. Peki, İBB öğrenci abonmanı ne kadar?

Öğrenci abonman ne kadar? 2025 İBB öğrenci abonman ücreti - 1

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları için ücretlere yüzde 35 oranında artış kararı alındı. Yeni tarifeler yürürlüğe girdi. Zam kararının ardından öğrencilerin tam aylık abonman ücretleri merak ediliyor. İşte, 2025 İBB öğrenci abonman ücreti...

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğrenci abonman ne kadar? 2025 İBB öğrenci abonman ücreti - 2

ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27'ye, öğrenci 9,76 liradan 13,18'e, indirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33'e çıktı.

Öğrenci abonman ne kadar? 2025 İBB öğrenci abonman ücreti - 3

ÖĞRENCİ VE TAM AYLIK AYLIK ABONMAN ÜCRETLERİ


Zam oranıyla birlikte abonman ücretlerinde de artış yaşandı.

Öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan 381'e yükseldi.

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