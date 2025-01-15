Öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Bugün gerçekleşen UKOME toplantısında, otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları için ücretlere yüzde 35 oranında artış kararı alındı.Yeni tarifeler önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek ve İstanbulluların günlük ulaşım masraflarını etkileyecek. Zam kararı ardından öğrenci - tam aylık abonman ücretleri merak ediliyor. Peki, öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu?

Öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri - 2

ABONMAN ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27'ye, öğrenci 9,76 liradan 13,18'e, indirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33'e çıktı. Zam oranıyla birlikte abonman ücretlerinde de artış yaşandı. Peki, Peki, öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu?

Öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri - 3

ÖĞRENCİ VE TAM AYLIK AYLIK ABONMAN ÜCRETLERİ

Tam mavi kart aylık ücreti 1570 liradan 2 bin 120'ye, öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan 381'e, metrobüs tam parkur ücreti 29,69 liradan 40,08'e yükseldi.

Öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri - 4

18 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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