Öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Bugün gerçekleşen UKOME toplantısında, otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları için ücretlere yüzde 35 oranında artış kararı alındı.Yeni tarifeler önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek ve İstanbulluların günlük ulaşım masraflarını etkileyecek. Zam kararı ardından öğrenci - tam aylık abonman ücretleri merak ediliyor. Peki, öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendi.