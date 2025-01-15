Öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri

ABONMAN ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27'ye, öğrenci 9,76 liradan 13,18'e, indirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33'e çıktı. Zam oranıyla birlikte abonman ücretlerinde de artış yaşandı. Peki, Peki, öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu?