Öğrenci şehri Edirne’de kiralık daire telaşı

Nüfusunun dörtte birini üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Edirne’de, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin kiralık daire telaşı başladı. 1+1 dairelerin neredeyse tükendiğini ifade eden emlakçılar, kiralık daire bulmakta sorun yaşandığını ifade etti.

Öğrenci şehri Edirne’de kiralık daire telaşı - 1

Öğrenci şehri olarak bilinen 192 bin merkez nüfuslu Edirne’de bu yıl 50 binden fazla öğrenci, üniversite eğitimi için kente gelecek.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, öğrencilerin kiralık daire telaşı başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğrenci şehri Edirne’de kiralık daire telaşı - 2

2+1 ve 3+1 kiralık dairenin neredeyse bulunmadığı Edirne’de 1+1 dairelerin sayısı da yetersiz kalıyor.

Edirne’de emlakçılık yapan Mehmet Can Altuğ, kiralık daire bulmakta sorun yaşandığını anlattı.

Öğrencilerin istedikleri konumda daire bulamadığını ifade eden Altuğ, mevcut kiracıların başka eve taşınmaması nedeniyle her yıl 2+1 ve 3+1 daire sorunu yaşandığını söyledi.
Öğrenci şehri Edirne’de kiralık daire telaşı - 3

Edirne’de sürekli 1+1 daire yapıldığının altını çizen Altuğ, ancak bu dairelerin sayısının yetersiz olduğunu belirtti.

Öğrenci şehri Edirne’de kiralık daire telaşı - 4

Geçen sene 2 bin 500 lira olan 1+1 dairelerin bu sene 7 bin liradan kiralandığını söyleyen Altuğ, ev sahiplerine öğrencilere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

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