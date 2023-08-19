Öğrenci şehri Edirne’de kiralık daire telaşı
Nüfusunun dörtte birini üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Edirne’de, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin kiralık daire telaşı başladı. 1+1 dairelerin neredeyse tükendiğini ifade eden emlakçılar, kiralık daire bulmakta sorun yaşandığını ifade etti.
Öğrenci şehri olarak bilinen 192 bin merkez nüfuslu Edirne’de bu yıl 50 binden fazla öğrenci, üniversite eğitimi için kente gelecek.
Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, öğrencilerin kiralık daire telaşı başladı.