Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Haberler - DHA 10.11.2021 - 15:11
Gaziantep’te, okul servisinin halk otobüsü ile çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şehirgösteren Mahallesi'ndeki Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi.
Lise öğrencilerini taşıyan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü, halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü devrildi.
Kazada, çoğu öğrenci olmak üzere 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazaya tanıklık eden öğrencilerden Cihan Gürbüz, "Halk otobüsü okula doğru geliyordu. Yol eğimli olduğu için servis duramayıp yandan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs devrildi ve arkadaşlarımız yaralandı" dedi.