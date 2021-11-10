Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Kazaya tanıklık eden öğrencilerden Cihan Gürbüz, "Halk otobüsü okula doğru geliyordu. Yol eğimli olduğu için servis duramayıp yandan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs devrildi ve arkadaşlarımız yaralandı" dedi.