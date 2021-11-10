Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Gaziantep'te okul servisi ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 10.11.2021 - 15:11

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 1

’te, okul servisinin halk otobüsü ile çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 2

Kaza, sabah saatlerinde Şehirgösteren Mahallesi'ndeki Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi.

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 3

Lise öğrencilerini taşıyan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü, halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü devrildi.

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 4

Kazada, çoğu öğrenci olmak üzere 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 5

Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 6

Kazaya tanıklık eden öğrencilerden Cihan Gürbüz, "Halk otobüsü okula doğru geliyordu. Yol eğimli olduğu için servis duramayıp yandan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs devrildi ve arkadaşlarımız yaralandı" dedi.

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 7
Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 8
Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 9
Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 10
Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - 11

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