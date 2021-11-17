Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İzmir’deki özel bir kolejde eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmeni taşıyan Osman Muslu (56) idaresindeki yolcu otobüsü, Orhangazi yakınlarındaki Karsak kavşağı üzerinde, önünde seyir hâlinde olan Turan Koca (45) idaresindeki plakalı kamyona arkadan çarptı.