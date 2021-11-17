Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde öğrenci taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 24 öğrenci yaralandı.

Haberler - İHA 17.11.2021 - 15:29

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 1

Kaza saat 13.00 sıralarında -İstanbul yolu, Orhangazi Karsak Kavşağı üzerinde meydana geldi.

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 2

Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İzmir’deki özel bir kolejde eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmeni taşıyan Osman Muslu (56) idaresindeki yolcu otobüsü, Orhangazi yakınlarındaki Karsak kavşağı üzerinde, önünde seyir hâlinde olan Turan Koca (45) idaresindeki  plakalı kamyona arkadan çarptı.

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 3

Öğrencilerinin bir kısmının uykuda yakalandığı kaza sonrasında olay yerinde can pazarı yaşandı.

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 4

Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 5

Olay yerine Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa’dan çok sayıda ambulans sevk edildi.

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 6

Yolcu otobüsünün ön koltuklarında oturan öğrencilerin yanı sıra arka koltuklardaki bir çok öğrenci kazada yaralandı.

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 7

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. Büyük paniğin yaşandığı kaza sonrasında öğrenciler ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 8

Kazayı haber alan Orhangazi kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Orhangazi Devlet Hastanesine gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 9

Öğrencilerden durumu ağır olan bulunmazken, jandarma ve polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 10
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 11
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 12
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 13
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 14
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 15
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 16
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 17
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 18
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 19
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 20
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 21
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 22
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 23
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 24
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 25
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 26
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 27
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 28
Öğrenci taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı - 29

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