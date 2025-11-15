Öğrenci ve ailelerin ara tatil rotası Kapadokya oldu

Okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle, öğrenciler ve aileleri, hem dinlenmek hem de eğlenceli vakit geçirmek için UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'ya ilgi gösteriyor.

Bölgeye günü birlik ya da konaklamalı olarak gelen tatilciler, sıcak hava balonu, arazi araçları, at ve develerle düzenlenen turlara katılıp, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfediyor.

Açık hava müzeleri, ören yerleri ve vadilerdeki yürüyüş rotalarında tatilin tadını çıkaran konuklar, yüksek noktalardan Kapadokya manzarasını izleyip fotoğraf çekiyor.

Yaşanan hareketlilik, sonbahardaki sakin dönemde turizmcileri ve esnafı da sevindirdi.