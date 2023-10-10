Öğrenci velisi 3 öğretmene saldırdı

"ÖĞRETMENLER DARP RAPORU ALDI; TUTUKLAMA KARARI ALINMASI GEREKİYOR"

Sabaz, öğretmenlerinde darp raporu aldıklarını dile getirirken olayın hukuki ve adli takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Sabaz, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili mutlaka bir tutuklama kararı alınması gerekiyor. Bu kadar öğrencinin olduğu bir ortamda, gelip öğretmenlere yönelik bu şiddeti, saldırıyı yaptıktan sonra acaba kaç ay içerisinde öğretmen arkadaşlarımız psikolojisini düzeltecekler de bu çocuklara faydalı olacaklar? 3 öğretmen arkadaşımız mağdur oldu ve oda darmadağın. Daha önce de bu tarz şeyleri gördük ama bu kadar şiddetlisi doğrusu çok az. Artık bir şeyleri şiddetle çözme eğiliminden vazgeçmemiz gerekiyor. Bir gün hastanelerde, sağlık ocağında, bir gün okullarda, çocukların olduğu bir yerde bütün bu öğretmenlerin aylarca motivasyonlarını geri toplayamayacağız."