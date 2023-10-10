Öğrenci velisi 3 öğretmene saldırdı
İstanbul Beylikdüzü'nde disiplinsiz davranışları nedeniyle kurula sevk edilen öğrencinin velisi, okula gelerek öğretmenlere saldırdı. Darp raporu alan 3 öğretmen şikayetçi olurken Eğitim Bir-Sen üyeleri de saldırıyı protesto etti.
Beylikdüzü'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre, birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı.
Öğrencilere yaptırım uygulanma kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı.