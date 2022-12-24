Öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı

Diyarbakır'da sınıf öğretmeni, şikayetçi olduğu öğrencisinin ailesini konuşmak için okula çağırdı. Öğretmen, müdür odasında yapılan görüşmeden hemen sonra ailenin saldırısına uğradı. Anne ve oğulları yanlarında getirdikleri taşlarla öğretmeni başından yaraladı.

Öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı - 1

Diyarbakır'ın  Çınar ilçesinde şikayetçi olduğu öğrencinin ailesi, öğretmene taş attı.

Öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı - 2

Yaprakbaşı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi.

Öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı - 3

Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.

Öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı - 4

Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti.

Öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı - 5

Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş’e saldırdı.

Öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı - 6

Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı.

Öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı - 7

Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş’ün başına dikiş attı.

Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu’na giderek aileden şikayetçi oldu.

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