Öğrenci yurdunda tahliye krizi
İstanbul Avcılar'da bulunan 700 yataklı Canan Dağdeviren Kız Yurdu'da belediye ile işletme firması arasında anlaşmazlık çıktı. Belediyeye verdikleri taahhürleri yerine getirmeyen firmaya tahliye davası açıldı. Davayı kaybeden firma, yurttaki eşyaları çalmaya çalıştı.
Canan Dağdeviren Kız Yurdu'da ilginç olay yaşandı.
Avcılar Belediyesi tarafından 28 Ekim 2018 tarihinde ve bilim insanı Canan Dağdeviren’in adı verilerek yaptırılan 600 öğrenci kapasiteli 700 yataklı öğrenci yurdu, özel firmalar tarafından işletildi.
Son 3 yıldır başka özel bir firma tarafından işletilen firmayla belediye arasında sorun yaşandı. Taahhütlerini yerine getirmeyen firmaya belediye tarafından tahliye davası açıldı.