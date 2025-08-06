Öğrenci yurdunda tahliye krizi

"BUNLAR YENİLENECEK"

Canan Dağdeviren Kız Yurdu’nun web sayfasında 18 katlı olduğu belirtilen yurt binasında, 24 saat ayakta tedavi kliniği, ücretsiz kahvaltı, fitness salonu, Türk hamamı, sauna, kütüphane ve çalışma odası, çamaşır ve ütü odası, mutfak (24 saat), güvenli giriş ve çıkış (yüz tanıma sistemi), masa tenisi, langırt, satranç, bagaj odası olduğu yer alıyor.

Yurt görevlileri kapı ve yataklar taşınırken kendilerine "Bunlar yenilenecek" denildiğini, son dönemde öğrencilere çok kısıtlı kahvaltı verilebildiği bilgisini verdi.