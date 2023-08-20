Öğrencilere telefon indirimi ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?
Öğrenciye vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışıyla ilgili gelişmeler son günlerde merakla takip ediliyor. Öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu kapsamda en güncel açıklamaları öğrenilmek isteniyor. Peki, öğrencilere telefon indirimi ne zaman? Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?
Öğrenciye vergisiz telefon satışı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte, vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışında en son bilgiler...