Öğrencilere telefon indirimi ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?

Öğrenciye vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışıyla ilgili gelişmeler son günlerde merakla takip ediliyor. Öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu kapsamda en güncel açıklamaları öğrenilmek isteniyor. Peki, öğrencilere telefon indirimi ne zaman? Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?

Öğrencilere telefon indirimi ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? - 1

Öğrenciye vergisiz telefon satışı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte, vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışında en son bilgiler...

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Öğrencilere telefon indirimi ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

Seçimi kazanmadan önce üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere telefon indirimi ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? - 3

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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