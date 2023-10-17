Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek?
Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet, yüzbinlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıntılarını duyurduğu gençlere ücretsiz internet için araştırmalar hız kazandı. 10 GB ücretsiz internet başvurularının ne zaman başlayacağı ve kimlerin bu imkandan yararlanacağı merak konusu oldu. Peki, 10 GB ücretsiz internet başvuruları ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler." demişti. Milyonlarca öğrenci ücretsiz internet için geri sayıma başlarken, uygulamanın ayrıntıları merak konusu oldu. İşte, öğrencilere ücretsiz 10 GB internet hakkında son bilgiler...