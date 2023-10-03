Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum
Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenlemenin, ne zaman uygulanmaya başlayacağı merak konusu oldu. Öte yandan uygulama kapsamında öğrencilerin vergisiz alabilecekleri telefonlar arasında hangi modellerin olduğu sorgulanıyor. Peki, vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere hangi telefon modellerinde indirim olacak?
Yükseköğretimde okuyan öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz ve KDV’siz cep telefonu ve bilgisayar satın alma hakkı tanıyacak düzenleme bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Gelirlerine bakılmaksızın yüz binlerce üniversite öğrencisinin yararlanabileceği ÖTV ve KDV'siz cep telefonu uygulamasının şartları belli olmuştu.