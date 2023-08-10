Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? KDV ve ÖTV’lerden muaf telefon ve bilgisayar sözünde son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenciler için vaatlerinden birisi olan vergisiz telefon ve bilgisayara dair araştırmalar hızlandı. Öğrenciye vergisiz telefon için gelişmeler ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Peki, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman?
KDV ve ÖTV’lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde vaad olarak sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları merak konusu oldu. İşte, öğrencilere vergisiz telefon satışının ayrıntıları...