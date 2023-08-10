Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? KDV ve ÖTV’lerden muaf telefon ve bilgisayar sözünde son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenciler için vaatlerinden birisi olan vergisiz telefon ve bilgisayara dair araştırmalar hızlandı. Öğrenciye vergisiz telefon için gelişmeler ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Peki, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? KDV ve ÖTV’lerden muaf telefon ve bilgisayar sözünde son durum - 1

KDV ve ÖTV’lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde vaad olarak sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları merak konusu oldu. İşte, öğrencilere vergisiz telefon satışının ayrıntıları...

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Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? KDV ve ÖTV’lerden muaf telefon ve bilgisayar sözünde son durum - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

Seçimi kazanmadan önce üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? KDV ve ÖTV’lerden muaf telefon ve bilgisayar sözünde son durum - 3

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? KDV ve ÖTV’lerden muaf telefon ve bilgisayar sözünde son durum - 4

VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Konuya dair tüm detaylar belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

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