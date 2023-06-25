Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Vergisiz cep telefonu uygulamasının detayları araştırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Üniversite öğrencileri, akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda vergi indiriminin ne zaman olacağını merak ediyordu. Erdoğan bu konuda hakkında açıklama yaptı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını vadeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Tüm gözler bu açıklama sonrasına detaylara çevrildi. İşte, öğrencilere vergisiz telefon fırsatının ayrıntıları...