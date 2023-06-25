Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Vergisiz cep telefonu uygulamasının detayları araştırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Üniversite öğrencileri, akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda vergi indiriminin ne zaman olacağını merak ediyordu. Erdoğan bu konuda hakkında açıklama yaptı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman?

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Vergisiz cep telefonu uygulamasının detayları araştırılıyor - 1

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını vadeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Tüm gözler bu açıklama sonrasına detaylara çevrildi. İşte, öğrencilere vergisiz telefon fırsatının ayrıntıları...

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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Vergisiz cep telefonu uygulamasının detayları araştırılıyor - 2

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

Seçimi kazanmadan önce Üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Vergisiz cep telefonu uygulamasının detayları araştırılıyor - 3

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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