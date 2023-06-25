Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Vergisiz cep telefonu uygulamasının detayları araştırılıyor

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.



Seçimi kazanmadan önce Üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.