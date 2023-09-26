ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI: Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak? İşte ÖTV'siz cep telefonu satışının ayrıntıları
Seçim sürecinden bu yana gündemde olan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından hangi telefonların vergisiz satış kapsamına girdiği açıklandı. Peki, vergisiz satılacak telefon modelleri hangileri?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Açıklamada en çok dikkat çeken ise vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına dair olan kısımlardı. İşte, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ayrıntıları...