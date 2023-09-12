Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı bekleniyor

Gençler bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV'siz telefon ve bilgisayar alımı yapabilecek. Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı, yeni eğitim yılının başlaması ile gündemde. Konuya dair son açıklama ise 5 Eylül'deki Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı bekleniyor - 1


Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı son olarak Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmişti. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını konusundaki ayrıntıları yakın zaman sonra belli olacak. İşte, vergisiz cep telefonu satışında son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı bekleniyor - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir süredir gündemde olan vergisiz cep telefonu satışına da değinen Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını söyledi.

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı bekleniyor - 3

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı bekleniyor - 4

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı bekleniyor - 5

HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak.

Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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