Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı bekleniyor
Gençler bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV'siz telefon ve bilgisayar alımı yapabilecek. Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı, yeni eğitim yılının başlaması ile gündemde. Konuya dair son açıklama ise 5 Eylül'deki Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı son olarak Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmişti. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını konusundaki ayrıntıları yakın zaman sonra belli olacak. İşte, vergisiz cep telefonu satışında son bilgiler...