Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman? ÖTV indirimi bekleniyor
Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışının ne zaman başlayacağı, ÖTV'siz teknolojik ürün sahibi olmak isteyen üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Kimler bu haktan yararlanacak?
Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla ilgili gelişmeler son günlerde ilgiyle takip ediliyor. Öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu kapsamda en güncel açıklamaları takip ediliyor. İşte, vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışında en son bilgiler...