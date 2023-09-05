Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman? Vergisiz cep telefonu tablet ve laptop satışında son durum
Vergisiz cep telefonu satışında araştırmalar hız kazandı. Sene başından bu yana gündemde olan konunun yakın zaman içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan uygulamanın ayrıntıları da belli oluyor. Peki, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman?
Bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğü biliniyor. Geçtiğimiz seçim sürecinden bu yana gündemde olan konu, üniversite öğrencilerinde sorgulanıyor. İşte, öğrencilere vergisiz telefon satışı hakkında son bilgiler...